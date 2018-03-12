Карина Пронина совершила ошибку?

Дорогие мои, очень много тёплых слов слышу в свой адрес, ваша поддержка очень ценна. Я ушла на голосовании, перед этим сама попросила «чёрную метку» с Сейшел, но, прилетев на поляну, решила дождаться субботы, ведь опустить руки - это самое простое, что я могла сделать. Может быть, совершила ошибку? Уходить с чувствами - правильно? Рано сдалась? Слишком много вопросов, на которые пока не могу дать однозначного ответа. В любом случае, Дом 2 - это большая школа жизни, я ничего не потеряла, лишь приобрела. Люблю это место и людей! Кстати, в тнт-клаб есть голосование на возврат участников...