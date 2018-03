Кэмерон Диас завершила кинокарьеру ради мужа

Кэмерон Диас

45-летняя Кэмерон Диас, снявшаяся в таких фильмах, как "Маска" (The Mask), "Ангелы Чарли" (Charlie's Angels), "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York) и "Отпуск по обмену" (The Holiday), приняла довольно непростое решение — актриса решила уйти из кино. Об этом рассказала близкая подруга звезды Сэльма Блэр. По ее словам, Диас не планирует возвращаться на большой экран и собирается полностью посвятить себя семейной жизни и своему супругу Бенджи Мэддену.

Мы недавно обедали вместе с Кэмерон и вспоминали фильм "Милашка" (The Sweetest Thing), в котором обе снялись. И я сказала ей, что не прочь сняться в продолжении картины. Однако Кэмерон ответила, что она закончила с кинокарьерой. Ей больше не нужно все это, у нее прекрасная жизнь, и я не знаю, что бы могло заставить ее вернуться обратно в кино,

— рассказала Блэр.

Кэмерон Диас и Сэльма Блэр

Последней картиной (и, кстати, весьма успешной), в которой снялась Диас, стал фильм "Энни" (Annie), который вышел в 2014 году. После этого актрисе поступало немало интересных предложений, однако все их она отклоняла.

Ей это просто неинтересно,

— объяснил инсайдер.

Она счастлива, у нее все отлично в личной жизни, и она хочет по максимуму использовать свое свободное время,

— добавил он.

Напомним, что Кэмерон Диас вышла замуж за Бенджи Мэддена три года назад. Вскоре после этого появились слухи о том, что актриса хочет взять паузу в своей карьере. А причиной тому стало желание супругов завести ребенка. Теперь же, видимо, звезда приняла окончательное решение относительно своей кинокарьеры и сделала выбор в пользу семьи.

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас