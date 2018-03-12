Киев готов построить космодром на территории Австралии

Для запуска ракет Украине мешает только отсутствие площадки, заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич. Согласно сообщению Кулинича, запуск ракеты возможно осуществить "уже завтра утром".

The West Australia подтвердило информацию, что космическое агентство Украины выступило с предложением о сооружении такой площадки в западной части Австралии, в районе австралийской базы Кертин. По мнению Киева, Украина располагает экспертами, технологическими знаниями и бесценным опытом в "глобальной космической гонке". Дело за малым - за землей для использования в космических целях и строительстве на этой земле космической площадки. Обозначен также и ее размер - пять-семь тысяч километров квадратных.

Примечательно, что инициатор предложения - Украина - не сомневается в своих компетенциях в строительстве космодрома и уверен, что сможет это сделать в разумные сроки, тем самым помогая австралийцам в "осуществлении данной мечты". Украинский глава Петр Порошенко еще в конце прошлого года заявил о своей стране как о космической державе.