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Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников


Добавлено: 12 мар 2018 в 22:29, Категория: Новости на сегодня
Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников

Депутаты Киевского городского совета поддержали предложение объявлять в городе дни траура во время похорон участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей проголосовали за проект решения «Об объявлении Дней траура в городе Киеве», согласно которому предлагается объявлять траурные дни во время похорон киевлян, которые погибли в зоне АТО.

«Боевые действия на востоке страны продолжаются уже 4 года, и практически каждый день приносят жертвы среди украинских военных и мирного населения. По официальным данным, обнародованным ООН, за время вооруженного конфликта на Востоке пострадали 34 000 наших соотечественников. Мы не имеем права привыкать к этому. Кроме дополнительной социальной защиты семей киевлян, которые погибли в АТО, Киев каждый раз должен давать сигнал, что город знает о своей потере и разделяет траур с каждой семьей», — сказал автор проекта депутат Вадим Сторожу.

В дни траура предлагается приспускать государственный флаг с траурной лентой на зданиях, ограничивать проведение развлекательные мероприятий, концертов, спортивных соревнований в городе.

Ранее сообщалось, что Киевсовет не дал 25 миллионов гривен на финал Лиги Чемпионов, но решил украсить город флажками.

Фото: Украинские Новости



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Добавлено: 12 мар 2018 в 22:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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