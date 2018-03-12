Ким Чен Ын хочет прийти к мирному договору с США

Так в издании «Тона ильбо» из Южной Кореи написали о северокорейском лидере Ким Чен Ыне.

В публикации сказано, что он выразил «сильное желание» прийти к мирному договору с Соединенными Штатами на встрече делегацией из Южной Кореи в КНДР. Он намерен нормализовать с ними отношения.

Накануне Ким Чен Ын предложил американскому лидеру Дональду Трампу встретиться. Предложение приняли, а о месте, времени и условиях ее проведения еще ведут обсуждения.

Еще при президентстве Билла Клинтона американская сторона обсуждала с северокорейской возможность урегулирования дипломатических отношений. На тот момент времени речь шла даже об открытии американского посольства в столице КНДР, но смена власти в США помешала этим планам.