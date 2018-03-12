Ким Чен Ын собирается вести мирный диалог с Трампом, - СМИ

Как стало известно, лидер Северной Кореи собирается приложить все усилия, чтобы подписать мирное соглашения с США.Анонимный представитель правительства КНДР подчеркнул, что именно Ким Чен Ын будет инициировать возобновление дипломатических отношений.Об этом уже успели высказаться многие эксперты, например, сеульский ученный, занимающийся проблематикой КНДР, Ко ю Ван.Между США и Северной Кореей были соглашения о начале обсуждения по мирному договору, но они никогда не воплощались в жизнь. США хотят заключить мирный договор в конце процесса денуклеаризации Корейского полуострова, тогда как для КНДР соглашение является лишь предпосылкой для денуклеаризации, – отметил ученый.