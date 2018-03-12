Комитет по подготовке к межкорейскому саммиту будет сформирован на этой неделе

Официальный представитель администрации президента Южной Кореи сообщил, что к концу недели будет сформирован комитет по подготовке к предстоящему межкорейскому саммиту.

Первое заседание комитета состоится на этой неделе. Глава администрации южнокорейского лидера Им Чжон Сок назначен председателем.

Сообщается, что в формировании комитета также участвует северокорейская сторона. Помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен и директор Национальной службы разведки Со Хун на прошлой недели провели переговоры с Ким Чен Ыном. Во время встречи стороны договорились о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.