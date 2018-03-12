Кристина Дерябина всегда остается в прекрасных отношениях с бывшими

Ох... эти «Бывшие». Признавайтесь, кого вчера поздравили бывшие молодые люди? Да и вообще в каких вы отношениях остаётесь с мужчинами, после расставания? Лично я, всегда остаюсь с ними в прекрасных отношениях. Если только они сами не противники дружбы, после отношений. Я спокойно могу порадоваться за их достижения, и могу выслушать и поддержать в случае провала! Ведь то, что не получилось между нами, это не означает, что он стал мне врагом!История: дружила я с мальчиком с пелёнок, потом как-то, что-то произошло, и мы решили стать немного больше, чем друзья. Отношения длились около 9 месяцев, но к счастью они закончились. Но... мы все равно остались друзьями. Да и Сашка относится к этому спокойно. Потому что знает, что дважды в одну реку, не войдёшь. Хотя все зависит от людей! И я не могу насильно заставить общаться. Есть и такие парни, которые посчитали, что я полная тварь, и не могут перебороть себя даже поздороваться. А один даже поставил в блок. О Боже, как жить дальше? Но я себя утешаю тем, что он просто не может смириться, что он болван, а я красотка. Упустил короче он, золотую рыбку.