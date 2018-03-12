Кто родился 12 марта

Сулейман Абусаидович Керимов (52 год), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Избирался депутатом Государственной Думы III и IV созывов. С 2008 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Дагестан.

А ещё в этот день родились:

Андрей Сергеевич Смирнов (77 лет), кинорежиссёр. Народный артист РФ. Дебютной работой Андрея Смирнова стала картина «Пядь земли». Второй его фильм — «Белорусский вокзал» (1971) — стал событием в советском кинематографе. В 1979 году Андрей Смирнов ушёл из кинорежиссуры, объяснив это решение несогласием с советской цензурой и недовольством собственной работой. Ставил телеспектакли, телеконцерты, театральные постановки. В 2011 году режиссёр снял по собственному сценарию картину «Жила-была одна баба». Андрей Смирнов также много и плодотворно снимается в кино и телесериалах: «Дневник его жены», «Идиот», «В круге первом», «Апостол», «Елена» и других.

Григорий Израилевич Горин (1940-2000), писатель-сатирик, драматург и сценарист. Работал врачом на скорой помощи. В 1960-х годах в газетах и журналах начали появляться первые рассказы писателя, а его произведения стали звучали в популярных юмористических передачах на радио. Известность Григорию Горину принесла пьеса «Тиль Уленшпигель», написанная им для Ленкома. Благодаря ему, появились такие замечательные спектакли, как «Маленькие комедии большого дома», «Поминальная молитва», «Забыть Герострата», «Шут Балакирев» и многие другие.

Григорий Горин также написал сценарии к более 10 фильмам. Среди них, «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «О бедном гусаре замолвите слово», «Убить дракона» и другие популярные киноленты.

Совместно с Юрием Никулиным вел телепрограмму «Белый попугай».

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945), учёный-естествоиспытатель и общественный деятель. Основоположник комплекса современных наук о Земле (геохимии, биогеохимии, радиогеологии и др). Владимир Вернадский — академик Академии наук СССР, один из основателей и первый президент Украинской академии наук (1918-1921).

Яндекс.Дзенв Telegram

В Литве, Латвии и Польше заявили об угрозе «Северного потока-2»

Россияне завоевали два золота и серебро в первый день Паралимпиады-2018

ВКС России осуществили практический пуск ракеты «Кинжал»