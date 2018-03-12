Лилия Четрару рассуждает о сильных женщинах

Что бы ни говорили наши мужчины о том, что они на дух не переносят сильных женщин, в реальной жизни всё обстоит совсем по-другому... Сильная женщина - это уверенная в себе женщина. Она самодостаточна, и знает, что хочет от жизни и от мужчин. Она умеет принимать решения, отвечать за свои поступки, достойно переживать все невзгоды и идти по жизни с высоко поднятой головой. Очень часто подобные женщины являются слабостью многих мужчин. Их сравнивают со стальными розами. Сверху прекрасный, ароматный цветок, а внутри настоящая сталь.За каждой сильной женщиной стоит непростая женская судьба. Мужчин привлекает их непокладистый характер и неуправляемость. Такую женщину хочется приручить и хоть как-то укротить. Мужчины по своей натуре охотники и ценят азарт охоты. Они любят не просто добиваться женщин, а их завоёвывать. Что даётся с трудом, то и ценится больше. В сильных женщинах всегда чувствуется вызов. И пусть это сложный и трудный партнёр, но с такими женщинами не скучно, и мужчины получают всё новые и новые ощущения.