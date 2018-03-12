Лионель Месси в третий раз стал отцом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его супруга Антонелла Рокуццо стали родителями в третий раз. У пары родился прекрасный мальчик, о чем сам папа сообщил в своем инстаграме.



«Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!» — написал Месси в соцсети, где опубликовал первую фотографию новорожденного малыша.

Даже в роддоме Месси не смог отказаться от просмотра футбольного матча — вчера его клуб играл с «Малагой». Несмотря на то, что футболист не был на игре, «Барселона» обыграла противника со счетом 2:0. Вместе с Месси за ходом матча наблюдал и его старший сын — пятилетний Тьяго, а вот двухлетнего Матео пока мало интересует футбол.



Напомним, что 30 июня, нападающий «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси женился на своей возлюбленной Антонелле Рокуццо, с которой его связывали 10 лет отношений. Торжество прошло в родном городе в Росарио (Аргентина). Как и планировала пара, свадьба прошла в City Center Hotel. Для важного дня Антонелла выбрала платье от Rosa Clara, которое было доставлено невесте прямиком из Барселоны. Как только Месси и Рокуццо появились перед входом в здание отеля, их сразу же начали снимать репортеры и гости вечера. Благодаря этому фото и видео со свадьбы сразу появились в сети.