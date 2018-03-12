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Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля


Добавлено: 12 мар 2018 в 21:08, Категория: Новости на сегодня
Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает BBC News.

По словам премьера, правительство пришло к выводу, что, «весьма вероятно», за нападением стоит РФ.

Нервно-паралитический яд, которым был отравлен Скрипаль, относится к новому поколению подобных веществ, известных как «Новичок» (издание приводит название Novichok).

Сообщается, что отравляющие вещества под этой маркой были якобы разработаны советскими учеными перед распадом СССР. Об этом писал химик Вил Мирзаянов в 1992 году.

Мэй отметила, что в связи с инцидентом был вызван посол России в Лондоне Александр Яковенко, у которого потребовали объяснений, было ли отравление Скрипаля «прямым действием со стороны российского государства» или результатом «потери контроля» над запасами отравляющих веществ.

По словам премьера, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил российскому послу, что Москва должна «немедленно предоставить полную и комплексную информацию» по программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия.

Мэй также зявила, что у российских властей есть время до 13 марта, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Если ответ не посчитают заслуживающим доверия, то отравление Скрипаля будет считаться неправомерным использованием Россией силы на территории Великобритании.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, живущие в британском Солсбери, поступили в реанимацию с отравлением нервно-паралитическим веществом. Также в больницу в тяжелом состоянии поступил полицейский, первым приехавший в дом Скрипаля. Еще до 20 человек могли получить небольшое отравление.



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Добавлено: 12 мар 2018 в 21:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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