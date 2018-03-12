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» » МИД РФ: Публикации о вмешательстве России в выборы в Албании — «абсурдная выдумка»

МИД РФ: Публикации о вмешательстве России в выборы в Албании — «абсурдная выдумка»


Добавлено: 12 мар 2018 в 13:57, Категория: Россия
МИД РФ: Публикации о вмешательстве России в выборы в Албании — «абсурдная выдумка»

В Министерстве иностранных дел России назвали «абсурдной выдумкой» предположения о вмешательстве России в парламентские выборы в Албании в 2017 году.

Американский журнал Mother Jones опубликовал статью о якобы вмешательстве России в парламентские выборы 2017 года в Албании. Статью продублировали несколько албанских СМИ. В МИД РФ заявили, что данные действия — продолжение информационной войны, которую ведет Запад. 

«Указанный материал — очередная абсурдная, вызывающая глубокое сожаление и недостойная подробных комментариев выдумка», — добавили в министерстве. 

Также в дипведомстве подчеркнули, что Россия всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела любых других стран.



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Добавлено: 12 мар 2018 в 13:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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