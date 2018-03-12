Миловзоров: "Автомобилисту" в серии с "Магниткой" противостояли мировые звезды

МАГНИТОГОРСК, 12 мар - РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеистам "Автомобилиста" в серии с магнитогорским "Металлургом" противостояли мировые звезды, и это не просто слова, заявил форвард клуба из Екатеринбурга Егор Миловзоров.

"Автомобилист" в понедельник со счетом 1:3 уступил "Металлургу" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Магнитогорцы победили в серии - 4-2 и вышли во второй раунд. В плей-офф "Автомобилист" не реализовал ни одной из 20 попыток в большинстве.

"Исход серии печальный, честно скажу, печальный и грустный. С результативностью негусто у нас получилось, и соперник играл здорово. Очень опытные ребята у "Магнитки", честно скажу, играть было очень приятно, нам дали хороший урок. Честь и хвала сопернику, они победили благодаря мастерству, опыту, уверенности. Нам тяжело было играть против Сергея Мозякина, Яна Коваржа, Криса Ли, они все делают на полсекунды быстрее. Это звезды мирового уровня, и это не просто слова", - сказал Миловзоров журналистам.