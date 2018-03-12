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» » Минобороны России подписало контракт на серийное производство системы «Авангард

Минобороны России подписало контракт на серийное производство системы «Авангард


Добавлено: 12 мар 2018 в 03:49, Категория: Россия
Минобороны России подписало контракт на серийное производство системы «Авангард

Об этом сообщил заместитель главы Минобороны России Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда».

Глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Россия создала систему «Авангард». Она может летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. При этом она обладает скоростью, сопоставимой с первой космической. Около шести километров в секунду.

Борисов рассказал, что эту систему хорошо испытали и отметил, что ее создание далось непросто. На практических испытаниях подтвердилось ее качество и заявленные характеристики.

Он также рассказал, что все почти готово к производству новейших МБР «Сармат», которые сменят «Воеводу», разработанную еще в 80-х годах.  



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Добавлено: 12 мар 2018 в 03:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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