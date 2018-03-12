Минтруд подтвердил связь роста зарплат бюджетников с майскими указами

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин связал существенное увеличение зарплат российских бюджетников с попыткой достичь показателей, изложенных в майских указах президента РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранне стало известно, что сразу в нескольких научных и образовательных учреждениях, больницах Москвы с декабря 2017 года заметно выросли зарплаты.

«Те задачи, которые были поставлены и которые были реализованы, связаны с реализацией указов президента», — сказал Топилин.

Он напомнил, что увеличение жалованья врачей и научных работников должно было достичь 200% по отношению к средней в регионе.

«Вышли на нормальное исполнение указов, начиная с января, как и должно быть… В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200, мы должны были достичь в четвертом квартале около 180%», — объяснил министр.

В майских указах президента России Владимира Путина от 2012 года регламентировалось повышение заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней по региону к 2017 году. Позже срок исполнения указа передвинули до 2018 года, так как нагрузка на региональные бюджеты не позволила исполнить распоряжение в назначенный срок.