Мы постараемся найти баланс в переговорах с МВФ, - Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко выразил свою уверенность в том неизбежности нахождения компромисса с МВФ в вопросах газа."Диалог с Фондом нужен. Принятие решений Стокгольмским арбитражем, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствам, которые должны быть учтены", – заявил глава государства на встрече с представителями бизнеса в Киеве.Он подчеркнул, что в это самое время украинские переговорщики прикладывают все усилия для нахождения консенсуса.Также президент Украины рассказал о том, что длительное сотрудничество с МВФ остается приоритетным.