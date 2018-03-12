На Херсонщине гражданские подрались с военными: есть пострадавшие

Вблизи поселка Новая Збурьевка в Херсонской области произошла драка между гражданскими лицами и военнослужащими.

Пресс-служба ВМС ВСУ сообщает, что инцидент был спровоцирован тем, что несколько гражданских лиц избили военнослужащего: «Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле марки „BMW“ к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкциям они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины».

В ВМС подчеркнули, что все упомянутые военнослужащие были трезвыми. На данный момент зафиксированы телесные повреждения как у военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы по инциденту передали правоохранителям. В пресс-службе добавили: «По данному факту Командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет дана компетентными правоохранительными органами, после чего виновные лица будут привлечены к ответственности».