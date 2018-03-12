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Нагадить Путину: простой и эффективный способ


Добавлено: 12 мар 2018 в 06:08, Категория: Новости на сегодня
Нагадить Путину: простой и эффективный способ

Доподлинно известно — русофобия опасна для психического здоровья. Примеры Ахеджаковой, Рабиновича, Сотника и армии их поклонников, которые медленно сходят с ума на этой почве, — наглядное тому доказательство.

Однако с недавних пор мы могли убедиться, что русофобия ещё и несёт угрозу для жизни.

Отчаявшись уничтожить Россию с помощью санкций, развалить изнутри и победить с помощью оружия, у Запада остался единственный шанс разобраться с неудобным конкурентом — сделать его «токсичным».

А именно — испортить репутацию и подвести под статью «международный терроризм». Именно с этой целью поднимается вой о геноциде, который якобы устраивают на Украине и в Сирии русские.

Именно с этой целью возник «зашквар» с вмешательством в выборы. Именно с этой целью были убиты Немцов, Политковская и Литвиненко. Именно с этой целью, отчаявшись накануне выборов «уличить» Путина хоть в сколько-нибудь серьёзном преступлении, отравлен уже давно вышедший в тираж и отыгранный Скрипаль.

И нет никаких сомнений, что последующие шесть лет президентства Путина коллективный Запад не оставит попыток обвинить президента РФ во всех смертных грехах и тяжких преступлениях.

Но, так как после услышанного в послании к Федеральному собранию, открытая военная конфронтация по понятным причинам отпадает, то действовать предпочтут издалека.

А именно — периодически какой-нибудь перебравшийся на Запад «враг Путина» будет умирать. При загадочных обстоятельствах и мучительной смертью. Ведь, по примитивному западному мышлению, рассчитанному на примитивного же обывателя, можно будет напоминать миру о тоталитарных привычках нового «кровавого диктатора».

И под этим соусом вводить новые санкции. Просто потому, что аннексировать Европу или хотя бы троебалтику Россия не собирается, со старыми санкциями справляться научилась, а для введения новых нужен формальный повод. Убийство же какого-нибудь болтуна, пишущего в фейсбуке по три раза на день «Путин — …….», объявившего себя личным врагом Путина и живущего под носом у западных спецслужб — простой, дешёвый и эффективный способ нагадить России.

Тем более, что схема налажена и отработана. Сначала несчастную жертву начнут медийно раскручивать, затем начнут рассказывать о поступающих в его адрес угрозах, а потом — бабах, и «Ленского убили!».

И ещё до начала следствия все неполжЫвцы будут знать, кто это сделал.

Безусловно, рвать отношения с Россией из-за очередного убитого идиота никто не станет, но осадочек, как говорится, останется.

Простая математика. Санкции европейские продлеваются раз в полгода. Американские вводятся на год. Т. е. за шесть лет президентства Путина, минимум от 6 до 12 «оппозиционеров», ярых антипутинцев и просто предателей должны умереть. Ради великой цели «make America great again».

Так что всем, кто сегодня активно гадит России и имеет или имел гражданство РФ, — есть повод задуматься. На территории России у них есть хоть какие-то гарантии безопасности.

Того же Навального ФСО бережёт, как зеницу ока. Не потому, что испытывает к нему тёплые чувства, а потому что его убийство — самый простой и эффективный способ использования его «политического капитала» западными хозяевами.

Но за пределами РФ охранять каждого идиота возможности нет.

Потому эта категория становится доступным материалом для осуществления провокаций. В связи с чем каждому «оппозиционеру на передержке», следует крепко задуматься над своими дальнейшими перспективами. И, либо хорошенько поумерить свой русофобский пыл и прикрутить поток бессознательного, или бежать. Обратно в Россию. Которая, — вот парадокс, на ближайшие 6 лет станет самой безопасной страной для этой категории неполжЫвцев.

Юлия Вятизева



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Добавлено: 12 мар 2018 в 06:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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