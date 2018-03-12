«Народный фронт» требует принять закон о защите украинского языка

Фракция «Народный фронт» настаивает на рассмотрении в первом чтении законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом заявил глава фракции Максим Бурбак, передает Левый берег.

«Народный фронт» настаивает, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (5670-д). Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале есть компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта», — сказал Бурбак.

По его словам, данный законопроект поддерживают общественность, эксперты и ученые.

«Сегодня у нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что: «Государственным языком в Украине является украинский язык». В конце февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным подрывной закон парочки «регионалов», который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный Суд свое дело сделал — восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг должны выполнить мы», — добавил Бурбак.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко анонсировал 10-летнюю программу по укреплению статуса украинского языка.

Фото: Черновцы таймс