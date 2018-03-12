Названа дата прощания с Олегом Табаковым

Пресс-атташе Московского художественного театра имени Чехова Мария Малкина в понедельник сообщила дату прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым. По ее словам, траурное мероприятие состоится в четверг, 15 марта.
Ранее «Парламентская газета» писала, что прощание с народным артистом СССР пройдёт на территории МХТ им. Чехова, где он был художественным руководителем. В связи с кончиной Табакова спектакли, запланированные в театре на ближайшие три дня, будут отменены.
Олег Табаков скончался в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни в Москве после продолжительной болезни.
За свою жизнь Табаков сыграл более чем в 120 фильмах (Вальтер Шелленберг в «17 мгновений весны», Обломов в картине «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», Искремас в «Гори, гори моя звезда» и другие), а также исполнил больше 100 ролей в театре. Кроме того, он озвучивал персонажей мультфильмов. Его голосом говорит кот Матроскин в трилогии о Простоквашино.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
В России появится новый дорожный знак
Где в России пенсионеру жить хорошо?
Пассажиров такси начнут страховать