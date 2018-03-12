Названы фамилии виновных в крушении боинга МН17 в Донбассе

Нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало фамилии причастных к крушению самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Речь идет о группе из 7 человек.

Мы провели уголовное расследование по обвинению в совершении военных преступлений, в частности, Гиркиним, плотницкий, Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы определили виновных, и мы знаем, кто они», — заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью Zembla.

Кроме того, представители объединенной команды следователей по делу МН17 впервые назвали имена вероятных виновников.

Отмечается, что СБУ предоставила следствию материалы, включая 150 000 записей перехваченных телефонных разговоров.