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Названы фамилии виновных в крушении боинга МН17 в Донбассе


Добавлено: 12 мар 2018 в 17:28, Категория: Украина
Названы фамилии виновных в крушении боинга МН17 в Донбассе

Нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало фамилии причастных к крушению самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Речь идет о группе из 7 человек.

Мы провели уголовное расследование по обвинению в совершении военных преступлений, в частности, Гиркиним, плотницкий, Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы определили виновных, и мы знаем, кто они», — заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью Zembla.

Кроме того, представители объединенной команды следователей по делу МН17 впервые назвали имена вероятных виновников.

Отмечается, что СБУ предоставила следствию материалы, включая 150 000 записей перехваченных телефонных разговоров.



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Добавлено: 12 мар 2018 в 17:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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