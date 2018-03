Новый выход королевской семьи: Меган Маркл и Елизавета II впервые вместе появились на публике

Меган Маркл и принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королевская семья посетила службу по случаю Дня Содружества наций.

Сегодня, 12 марта, в Великобритании отмечают День Содружества наций — праздник стран-участниц международного сообщества Содружество наций (государств, которые когда-то входили в Британскую империю и которые до сих пор признают британского монарха в качестве символа свободного единения). В честь этого важного дня в Вестминстерском аббатстве прошла служба, которую посетили не только видные политики Великобритании (например, премьер-министр Тереза Мэй), но и королевская семья практически в полном составе: королева Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Гарри, герцогиня Корнуольская Камилла и герцогиня Кембриджская Кэтрин — все они присутствовали на официальном мероприятии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Меган Маркл и принц Гарри

Королева Елизавета II и декан Вестминстерского аббатства

Посетила службу и "самая красивая женщина королевской семьи" — Меган Маркл, причем для нее это событие стало особенно важным: это первый раз, когда невеста принца Гарри появилась на публике вместе с королевой Великобритании — до этого Меган, хотя уже и была представлена Елизавете II, в свет вместе с ней не выходила. Однако, видимо, после крещения девушки (в эти выходные она приняла англиканскую веру — на это американской актрисе пришлось пойти ради свадьбы с принцем Гарри, которая состоится уже 19 мая) все изменилось.

Меган Маркл

Королева Елизавета II

Меган Маркл и принц Гарри

Меган выбрала для официального мероприятия белый комплект, а Кейт Миддлтон, которая уже совсем скоро родит третьего ребенка, — темный. Обе, конечно, были в шляпках.

После службы участников мероприятия и членов королевской семьи ждет званый обед в честь праздника.

Меган Маркл

Her Majesty The Queen, Head of The Commonwealth, arrives at @Wabbey for today's #CommonwealthDay Service. pic.twitter.com/HCDbqFLhHq

— The Royal Family (@RoyalFamily) 12 марта 2018 г.

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince Harry and Ms. Meghan Markle arrive at @Wabbey for The Commonwealth Service. #CommonwealthDay pic.twitter.com/sIkCMFxCq5

— The Royal Family (@RoyalFamily) 12 марта 2018 г.