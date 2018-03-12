Около офисов британских парламентариев нашли подозрительное вещество

Два человека были госпитализированы в качестве меры предосторожности после обнаружения подозрительной посылки в комплексе зданий около британского парламента, где у многих парламентариев находятся офисы, сообщает Reuters.
По данным агентства, посылка была обнаружена в здании, построенном архитектором Норманом Шоу (Norman Shaw Building).
В пресс-службе парламента заявили, что полиция исследует некую «подозрительную субстанцию».
Эвакуации из парламента не проводилось, но район возле здания был оцеплен.