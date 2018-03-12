Парфюм: мыться или не мыться?

Создание парфюмерных и косметических средств в давнее время было продиктовано необходимостью прятать запахи немытых тел, так как даже богатейшая знать мылась крайне редко. Приобрести духи или косметику стоило больших денег. Монополия на изготовление такой продукции была у Рене Флорентийца, придворного и личного парфюмера Катерины Медичи.

Сегодня, в век централизованного водоснабжения, никому и в голову не придёт заглушать парфюмерными композициями запах немытого тела. Любому человеку приобрести парфюм и косметику оптом или же в розницу не составляет никакого труда и особых затрат.

Современные технологии, хотя и повторяют дистилляцию эфирных масел, уже не являются столь громоздкими и дорогими.

Для создания приятных ароматов в наше время используют не только натуральные, но и синтезированные пахучие составляющие. В процессе создания уникального запаха может быть использовано более шестидесяти ингредиентов. Чем больше ароматических веществ, тем более дорогими и стойкими будут духи. Так, одеколоны могут содержать до 8% ароматизаторов, туалетные воды от 5 до 15, парфюмированные воды 10-20, а непосредственно духи 15-40% экстракта.

Парфюмерные композиции используются не только в духах или туалетных водах. Практически вся косметическая продукция , а также средства по уходу за телом имеет ароматические отдушки, рассчитанные на самые разные предпочтения.

Так в дезодоранты кроме ингредиентов, подавляющих работу потовых желёз, обязательно добавляется отдушка, создающая ощущение чистоты и комфорта. Для повышения привлекательности косметических средств их запах должен быть приятным, но ненавязчивым. Это обусловлено тем фактором, что современный человек не пользуется в течение дня каким-то одним средством. Сильный запах крема для рук или дезодоранта для тела может заглушить аромат духов, создав в результате из двух приятных один, крайне отвратительный аромат.