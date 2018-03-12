Парубий призвал усилить охрану Рады из-за угрозы терактов с «минометами и гранатами»

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал усилить охрану парламента в связи с угрозой осуществления терактов. Об этом сообщает Украинская правда.

Таким образом Андрей Парубий прокомментировал задержание переговорщика Владимира Рубана по подозрению в организации терактов.

«Намерения Путина по дестабилизации ситуации в Украине актуальны как никогда и предусматривают огромное количество жертв. Их главной целью для атаки является украинский парламент… Минометы, которые могут на расстояние несколько сотен метров бросать боевые гранаты, позволяют незаметно для нынешней системы безопасности атаковать украинский парламент, и угроза эта очень высокого уровня», — сказал Парубий.

Он призвал усилить меры безопасности в Раде и правительственном квартале.

«Крайне важно увеличить меры безопасности, и важно понимание того, что был перехвачен один сценарий и один из потоков дестабилизации. Надо понимать, что это не единственный сценарий, подобные сценарии могут реализовывать и в дальнейшем. Для того важна, как и безопасность ВР, и безопасность правительственного квартала, так и важно понимание этой проблемы и опасности, и совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зале ВР», — добавил Парубий.

По словам спикера, нападение на Раду планировалось как извне, так и изнутри.

Ранее сообщалось, что майор «Кедр» прокомментировал дело Рубана.

Фото: Голос