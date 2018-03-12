Пермского гематолога признали виновным в смерти пациентки

В Перми осужден врач-гематолог, признанный виновным в гибели пациентки. Как сообщает краевое управление Следственного комитета, 29-летнего медика приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на этот срок.

Ограничение свободы предусматривает запрет осужденному покидать свое жилье в определенное время суток, а также посещать определенные места в городе.

По версии следствия, поддержанной судом, 21 марта 2016 года гематолог проводил медицинскую манипуляцию 62-летней пациентке. Из-за допущенных при процедуре ошибок женщина скончалась.