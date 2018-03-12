Первый полет «марсианского» корабля запланирован на 2019 год, — Маск

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый испытательный полет корабля, предназначенного для освоения Марса, запланирован на 2019 год.

Об этом, как сообщает CNBC, бизнесмен сказал, выступая на технологической ярмарке в Остине, штат Техас.

«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, и я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года», — заявил Маск, признав вместе с тем, что сроки, которые он называет, «иногда» сдвигаются.

SpaceX планирует отправить первый грузовой корабль к Красной планете в 2022 году. Конечная цель компании Маска — высаживание на Марсе семян, чтобы создать там условия для появления человеческой колонии. Ожидается, что многоразовая ракетная система SpaceX BFR будет рассчитана на межпланетные путешествия, а один полет будет стоить меньше 5–6 миллионов долларов.

«Я думаю, что когда мы построим его (корабль), мы сможем показать, что и другие компании и страны могут сделать то же самое. Они, конечно, не верят в это, но если мы это сделаем, то они вступят в игру», — добавил Маск.

В дальнейшем, по словам главы SpaceX, на Марсе будет построить стеклянные купола, электростанции и создать все условия для жизни. После появления инфраструктуры на Красной планете, по мнению Маска, «начнется предпринимательский бум, потому что Марсу понадобится все, начиная от литейных цехов и заканчивая пиццей».

В начале февраля новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно запустила в космос спорткар Илона Маска. За рулем машины сидел манекен, прозванный «звездным человеком» — в честь одной из песен Дэвида Боуи. После выхода на орбиту «пассажир» отпраздновал это, прослушав две композиции Боуи — «Space Oddity» и «Life on Mars?».

Изначально машина должна была отправиться в многомесячный полет в сторону Марса и миновать его на небольшом расстоянии от поверхности. Но после запуска траектория увела автомобиль в сторону пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.