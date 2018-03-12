Песков не раскрыл место голосования Путина

Владимир Путин традиционно голосует в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, где действующий президент проголосует на предстоящих президентских выборах.

«Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве. Каких-то оснований полагать, что будет выбрано другое место, у меня нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Также глава пресс-службы подтвердил, что 14 марта президент прибудет в Крым.

Выборы пройдут в ближайшее воскресенье 18 марта.