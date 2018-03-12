Песков отказался признать выборы причиной роста зарплат бюджетников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что рост зарплат в некоторых учреждениях в последние месяцы никак не связан с предстоящими выборами.

«Рост зарплат — это не сиюминутный процесс. Существуют решения, которые принимались в течение последних нескольких лет. То, что рост зарплат происходит, пусть и не всегда теми темпами, которыми хотелось бы, это факт очевидный, который нельзя отрицать», — отметил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что в МГУ, МАИ, Институте научной информации по общественным наукам и больнице им. С. П. Боткина с декабря 2017 года были значительно повышены зарплаты.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что увеличение зарплат российских бюджетников связано с попыткой достичь показателей, изложенных в майских указах президента РФ Владимира путина. В документе предусматривалось повышение выплат до 100% или 200% от средней по региону к 2017 году.