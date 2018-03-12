Приморское соединение морской пехоты ТОФ выполнит боевые стрельбы из вооружения боевых машин в рамках ротно-тактического учения

В Приморье начался плановый полевой выход подразделений отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). На первом этапе техника с личным составом совершила почти 300-километровый марш на полигон Бамбурово, где оборудован полевой лагерь морских пехотинцев.

На полигоне морпехи отработают вождение боевой техники в сложных условиях местности, а расчёты боевых машин выполнят стрельбу в движении и при коротких остановках по внезапно появляющимся мишеням. Огневые задачи отработают артиллеристы.

В ходе полевого выхода на полигоне в районе мыса Клерка морские пехотинцы проведут ротно-тактическое учение с боевой стрельбой.

Всего к решению практических задач в полевых условиях привлечено порядка 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.