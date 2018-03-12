Прогноз астролога Василисы Володиной на неделю: эти три знака Зодиака смогут схватить удачу за хвост

Астрология, прогнозы – последние новости. Популярный российский астролог Василиса Володина составила прогноз на неделю – с 12 по 18 марта. Третья неделя марта подвержена активному влиянию Солнца и Юпитера, что позволит привлечь удачу и нейтрализовать негатив. Это также позволит зарядиться позитивом и увидеть мир в ярких красках.

Астролог выделила несколько знаков Зодиака, которые будут особенно успешны в указанный временной период. В списке счастливчиков оказались Близнецы, Скорпионы, Водолеи.

Удача и успех будут на стороне Близнецов, поэтому пришло время как следует потрудиться. Хорошо дела будут обстоять в финансовой сфере. На этой неделе возможно многое: карьерный рост, смена работы, признание трудовых достижений руководством и коллегами.

Время схватить удачу за хвост пришло для Скорпионов, однако действовать следует без спешки и обдуманно. Это время, когда представители знака могут экспериментировать, но без фанатизма, поскольку можно потерять дорогое.

Вселенная на стороне Водолеев. Для представителей знака на этой недели открыты все пути, осталось только сделать выбор в пользу самого лучшего. Но если есть сомнения, то рисковать не стоит. Обязательно следует прислушиваться к своей интуиции, предупредила астролог.