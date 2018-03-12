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Провал Obamacare: Американцы лечатся где угодно, только не в США


Добавлено: 12 мар 2018 в 08:04, Категория: Политика
Провал Obamacare: Американцы лечатся где угодно, только не в США

Введенная Бараком Обамой реформа здравоохранения США провалилась, поэтому миллионы американцев ищут альтернативные варианты лечения за границей. Цены на медицинские услуги в США пугают их больше, чем возможные ошибки врачей из Таиланда, Южной Кореи или Мексики.

Еще в 1990-е годы путешествие за границу в медицинских целях было в США редкостью и считалось роскошью. Топ-модели и кинозвезды делали себе в Европе пластические операции, чтобы об этом не узнали на родине, миллионеры ездили в Швейцарию и Германию на «воды» и спа-процедуры.

Сегодня ситуация кардинально изменилась: медицинский туризм стал массовым увлечением среди граждан США. С 2006-го по 2017 год число американцев, ездивших за границу на лечение, выросло в десять раз и составило 1,4 млн человек в год. Только в Мексику ежегодно ездят на лечение около миллиона американцев. Эксперты уверены, что к 2023 году объем этого рынка увеличится почти в 2,5 раза – с 56 до 136 млрд долларов.

Причины просты: американцы едут за теми услугами, которые не входят в их программу медицинской страховки. Это, например, касается некоторых видов ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и услуг, чья стоимость за границей в разы меньше, чем на территории США. Разница в ценах настолько велика, что даже расходы на авиабилеты и гостиницы не останавливают пациентов.

Некоторые категории американских граждан практиковали лечение за рубежом уже давно. Американские студентки из небогатых семей часто использовали стажировку в британском университете, чтобы бесплатно родить ребенка в Англии. В США роды обошлись бы им в десятки тысяч долларов. Многие эмигранты, в том числе и из России, приезжая к себе на родину, в обязательном порядке навещали стоматолога – в их стране услуги дантиста, как правило, были гораздо дешевле, чем в США.

Но в последние годы за рубеж потянулись не эмигранты и не студенты, а обычные рядовые американцы, представители среднего класса. Даже для них расходы на медуслуги стали поистине непосильным бременем. «Многие из медицинских туристов – это работающие люди. Они принадлежат к среднему классу, но просто не могут позволить себе лечиться в США, – рассказывал в интервью английской газете Daily Mail президент американской Академии семейных докторов Глен Стрим. – В прежние времена богатые люди со всего мира приезжали в США на лечение. Сегодня граждане США едут в обратном направлении».

Надежды на то, что Obamacare – реформа здравоохранения, инициированная президентом Обамой и одобренная Конгрессом США в 2010 году, – снизит астрономическую стоимость медуслуг в США, не оправдались. Цены продолжили расти. «Реформа стала не тем, о чем мечтал Обама. Ее изнасиловали и разграбили страховые компании», – рассказывает интернет-порталу Salon руководитель организации «Пациенты без границ» Джозеф Вудман. В то же время все больше американцев пополняли ряды «прекариата», что означало отсутствие у них полноценной медстраховки, оплаченной работодателем. Отсюда вытекает и растущий спрос на недорогое лечение за рубежом.

Самые популярные направления у американских пациентов – Мексика, Индия, Израиль, Турция, Таиланд, Малайзия, Южная Корея. Самые востребованные операции – на позвоночнике, на сердце и на глазах. В топе запросов также все процедуры по искусственному оплодотворению.

Расчет американцев прост. Операция по шунтированию коронарной артерии стоит в США около 92 тыс. долларов. То же самое шунтирование в Индии обойдется в 9800 долларов. Лазерная коррекция близорукости в США встанет в 4,5 тыс. долларов, в Индии – всего в 500. Замена коленного сустава в США стоит 31 тыс. долларов, а в Таиланде – всего 13 тыс. Средняя стоимость операции в Коста-Рике в полтора раза дешевле, чем в США. В Малайзии операции стоят в 1,8 раза меньше.

Эти данные приводит в интервью Salon Джозеф Вудман. Его фирма «Пациенты без границ» стала частью быстро растущего рынка посредников. Эти бизнесмены обеспечивают американцам лечение в зарубежных клиниках. К концу этого года конкуренты Вудмана, специализирующиеся на Мексике, планируют достроить 26-этажный медицинский центр в мексиканской Тихуане. В непосредственной близости от границы с США расположатся офисы врачей всех возможных специальностей, а также шикарный отель на 140 номеров.

«В Мексике ты отдашь за лечение кариеса 40 баксов, а в Калифорнии это встанет тебе минимум в две сотни. Просто безответственно ходить к дантисту в Сан-Диего, если ты можешь проехать пятнадцать минут на машине и сделать все то же самое в Тихуане, – поясняет журналисту английской газеты Independent Айзек Абади, руководитель клиники. – Нет, конечно, некоторые боятся ехать в Тихуану. Но у нас тут все будет точно так же, как в Сан-Диего!»

Лечение, операции и пластическая хирургия в Мексике подразумевают, разумеется, некоторый экстрим. Иногда американские пациенты банально умирают – от неправильно подобранной анестезии или вызвавшего аллергическую реакцию антибиотика. Создатели клиники обещают, что их специально подобранные местные врачи обеспечат американцам тот уровень сервиса, к которому они привыкли в США. Но пациенты, конечно, понимают, что риск неизбежен.

Для стран, облюбованных американскими пациентами, медицинский туризм стал отличным бизнесом. В конце 1980-х стали популяризировать свои офтальмологические и кардиологические операции врачи Кубы. В 1997 году после кризиса раскрутился Таиланд, став мировым центром операций по смене пола – в конце 90-х эта процедура стоила всего 5 тыс. долларов. В нулевых лидером по операциям на коленных суставах стала Новая Зеландия.

В 2012 году Сингапур привлек около 1 млн иностранных пациентов, заработав на них больше 3 млрд долларов. В 2015 году свой миллион пациентов удалось привлечь Филиппинам.

Тем временем в Штатах кризис системы здравоохранения только усугубляется. Страна занимает совершено несоразмерные своему богатству места в рейтингах доступности и качества здравоохранения. Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в научном журнале Health Affairs, 33% американцев не выполняют предписания докторов, не покупают рекомендованные лекарства и не ходят к врачам, когда заболевают, просто потому, что для них это слишком дорого.

США тратят рекордные 16,6% ВВП на поддержку здравоохранения. Это больше 3 трлн долларов. Однако по доступности медицинской помощи и уровню здоровья населения страна далеко уступает бедным Кубе, Греции и Коста-Рике. А почти четверть американцев – 23,8% – находятся сегодня в долгу перед врачами и клиниками. Единственной возможностью подлечиться для них остается медицинский туризм.

https://vz.ru/world/2018/3/9/911577.html



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Добавлено: 12 мар 2018 в 08:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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