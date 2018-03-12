Путин ответил журналисту Би-Би-Си на обвинение в отравлении Скрипаля: "У себя там разберитесь"

Ответ Путина журналисту Би-Би-Си на обвинение в отравлении шпиона Скрипаля: "У себя там разберитесь".

Глава РФ предложил британцам разобраться с инцидентом, связанным с отравлением экс-полковника ГРУ, а уже потом обращаться к российской стороне за комментариями.

Журналист Би-Би-Си задал Владимиру Путину вопрос во время осмотра селекционной теплицы на Кубани: причастны ли российские власти к отравлению Скрипаля и его дочери, не несет ли Российская Федерация за этот инцидент ответственность.

Вы у себя там разберитесь, а потом мы это с вами будем обсуждать, - ответил президент России.

Напоминаем, что Скрипаль и женщина, позже СМИ сообщат, что это его дочь, попали в реанимацию в критическом состоянии 4 марта. Они якобы были отравлены каким-то веществом. Сейчас британские издания пишут, что состояние обоих стабилизировалось. Есть версия, что Скрипаль отравился от букета цветов.