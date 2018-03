Пять человек погибли при падении вертолета в Нью-Йорке

В воскресенье 11 марта в реку Ист-Ривер в Нью-Йорке упал экскурсионный вертолет. В результате погибли все пятеро пассажиров, находившиеся на борту. Выжить удалось лишь пилоту воздушного судна, сообщает в твиттере пожарный департамент Нью-Йорка.

Пилот сумел самостоятельно выбраться наружу. Двое пассажиров скончались на месте, еще трое — в больнице, куда поступили в критическом состоянии.

Один из очевидцев снял аварию на видео.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) 11 марта 2018 г.

Пилот вертолета — 33-летний Ричард Вэнс, как пишет New York Post, был ранее летным инструктором в Коннектикуте. По его словам, крушение было вызвано отказом двигателя.