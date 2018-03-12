Равшана Куркова стала новым лицом кампании Reebok

Этой весной Reebok предлагает взглянуть на один из главных аспектов жизни человека – движение. Для развития и самореализации важно никогда не останавливаться, искать себя и не бояться пробовать новое – только так можно ощутить саму жизнь.



Эта философия отражает характер одной из самых ярких актрис, нового амбасадора Reebok, Равшаны Курковой. Ее артистизм и утонченность прекрасно сочетаются с сильным характером и уверенностью в себе. Именно поэтому Равшана Куркова стала новым вдохновителем и лицом ключевой кампании бренда 2018 года.

«Я очень горжусь долгожданным сотрудничеством с Reebok – брендом, который не только создает невероятно функциональную и стильную спортивную одежду и обувь, но и поддерживает тех, кто выбирает активный образ жизни и стремится стать лучше», – говорит Равшана.



В лукбуке кампании собраны модные и комфортные образы для жизни в большом городе. Их основой стали новые кроссовки Reebok Fast Flexweave, дизайн которых стирает границы между спортивным и повседневным стилем. Модель создана с применением инновационной технологии Fleхweave.

Ее главная особенность – запатентованное плетение ткани «восьмеркой», что делает кроссовки невероятно легкими, прочными и гибкими одновременно. Подошва Fast Flexweave разработана так, что ее независимые элементы учитывают степень давления разных участков стопы и гарантируют амортизацию там, где это необходимо.