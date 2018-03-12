Рейсы в Каир появились в расписании Домодедово

На сайте московского аэропорта Домодедово в расписании рейсов появились египетские маршруты.

Первый полет запланирован на 18 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что сотрудникам EgyptAir разрешено работать в аэропорту Москвы, а специалисты «Аэрофлота» начали получать разрешения на работу в зонах прилета и вылета аэропорта. Также сообщалось, что для рейсов российской авиакомпании был выделен специальный зал ожидания.

В феврале 2017 года египетская авиакомпания EgyptAir сообщила, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом перенесено на апрель в связи с низкими продажами авиабилетов.

Позднее источник в авиационной администрации Египта утверждал, что прямые рейсы на маршруте Москва — Каир национальными перевозчиками EgyptAir и «Аэрофлот» начнутся с 10 по 15 апреля.