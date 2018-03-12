Российский самолет нарушил воздушные границы республики — МИД Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник, 12 марта, вызвало посла РФ в Таллинне и вручило ему соответствующую ноту.

По информации МИД Эстонии, российский военно-транспортный самолет Ил-76 пролетел в районе острова Вайндлоо и нарушил воздушную границу республики. Пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии уточнила, что к моменту нарушения воздушной границы экипаж Ил-76 представил Таллину полетный план.

В 2017 году российские самолеты нарушили границу Эстонии два раза. В 2018 году это случилось впервые.