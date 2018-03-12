Росстат зафиксировал снижение смертности от болезней из «майских указов»

С подписанием «майских указов» Владимиром Путиным в 2012 году россияне стали реже умирать от болезней, на лечении которых президент поручил сосредоточиться. Одновременно значительно возросла смертность от редких болезней и неустановленных причин, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование РАНХиГС и данные Росстата.

Так, к 2018 году Путин поручил снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от рака, туберкулеза, в результате автоаварий и младенческую.

Как рассказала изданию научный сотрудник РАНХиГС Рамиля Хасанова, в то же время необычный всплеск переживает смертность от редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психики и поведения.

По мнению Хасановой, некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут записываться как «прочие». В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает, что болезни, по которым нужна хорошая статистика, могут списывать на другие нарушения.

Например, если человек умер от закупорки сосудов на фоне болезни эндокринной системы, можно указать причиной смерти как сердечно-сосудистое заболевание, так и эндокринное.