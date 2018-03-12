Руины инопланетных городов, уничтоженных NASA, обнаружил на Луне китайский уфолог

Изучая снимки Луны, присланные китайским спутником Chang'e, уфологи обнаружили структуры, напоминающие некоторые земные объекты. Исследователи считают, что ранее на естественном спутнике Земли находились инопланетные города, которые были уничтожены NASA для сокрытия от общественности факта существования внеземных цивилизаций.

Уфологи из Китая опубликовали видеоролик, демонстрирующий разрушенные рукотворные объекты. На поверхности Луны можно заметить множество кратеров. По мнению исследователей, большие кратеры могли появиться там после ударов крупных метеоритов, а маленькие, предположительно, возникли в результате падения бомб.

Китайские энтузиасты надеются, что их спутник, вышедший на лунную орбиту в августе 2011 года, позволит раскрыть все секреты NASA.