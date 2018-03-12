«Русская рулетка» в Белом доме: Как США будут мстить России

Завтра на полках американских книжных магазинов появится книга "Русская рулетка", написанная журналистами Дэвидом Корном и Майклом Исиковым. Чем примечательно это чтиво? Ресурс politexpert.net пишет, что в книге раскрываются планы Вашингтона по осуществлению направленных против России кибератак, которые были бы "местью" за "российское вмешательство" в американские выборы.После того, как в американских средствах массовой информации начали активно раскручивать тему "российского вмешательства" в "самые честные и прозрачные" на планете выборы, в Вашингтоне приступили к разработке "контрмер". Этими самыми контрмерами должны были стать кибератаки, которыми США ясно бы дали понять Кремлю, кто главный в глобальном информационном пространстве.Книга еще не вышла, но американские СМИ уже вовсю публикуют отрывки из нее. И некоторые из этих фрагментов, несмотря на зашкаливающую местами бредовость, выглядят довольно любопытно.В США, в частности, собирались выводить из строя российские новостные сайты (при помощи мощных DDoS-атак), а также подавлять некие важные сетевые узлы, используемые российскими спецслужбами для координации действий и обмена информацией.