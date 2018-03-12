Школьники смогут получить права, не покидая парт

Зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько сообщил о том, что в школы предлагают добавить основы безопасности дорожного движения и профессиональную подготовку водителей.

Он считает, что изучение ПДД и вовсе должно стать обязательным предметом, потому что пригодится в жизни. Его слова приводит «Парламентская газета».

Предлагают добавить правки к Закону «О безопасности дорожного движения». В него хотят внести допуск 17-летних на экзамены на получение водительских прав, если они прошли необходимую подготовку в школах или образовательных учреждениях НПО. Водительские удостоверения они получат, когда им исполнится 18 лет. Также хотят ввести простую программу обучения ПДД.

В Госдуме считают, что это повысит и качество обучения водителей, потому что молодежь зачастую ищет курсы подешевле, что, вероятно, может сказываться на качестве. Президент Ассоциации юношеских автомобильных школ Ольга Никонова подтвердила это. Она сказала, что на дорогах появляется все больше неподготовленных водителей. По ее мнению, 16-17-летних следует обучать по особой программе, так как обычная им не подходит.