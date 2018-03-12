Сибиряков предупредили о риске таяния скотомогильников с сибирской язвой

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин сообщил РИА Новости об опасном положении из-за таяния скотомогильников с сибирской язвой на территории Арктики и в Сибири.

«Надо понимать, что это долгосрочный процесс на весь XXI век. Все прогнозы говорят о том, что будет все более глубокое летнее протаивание вечной мерзлоты по всей полосе, начиная от Архангельской области до Якутии, Колымы и Южной Сибири», — сказал Кокорин.

По его мнению, особую опасность представляет вытаивание подземного ледяного слоя, размягчение берегов из-за таяния вечной мерзлоты и увеличение весеннего паводка. Кокорин уточнил, что ранее существовал обычай хоронить предков на высоких берегах, которые в наше время активно подмываются.

«Необязательно, что там кладбище с крестами — это могут быть почти незаметные могилы, таящие в себе опасность», — уточнил Кокорин.