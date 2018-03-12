Скворцова пообещала наладить поставки обезболивающего в регионы

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала в ближайшее время решить проблему поставок наркотических обезболивающих в российские регионы. Она сообщила РИА Новости, что глава государства распорядился выделить дополнительные средства на их закупку.

Скворцова отметила, что временные сложности с лицензированием препаратов в осуществляющих при транспортировке охрану органах с Минздравом не связаны.

«Мы провели свое расследование, поскольку, естественно, не можем допустить, чтобы население осталось без обезболивающих, тем более, что по поручению президента сейчас будут выделены дополнительные ресурсы регионам на дополнительные закупки обезболивающих препаратов, чтобы ни один больной не страдал от тяжелых болей. Работа проводится межведомственная и будет урегулирована в ближайшее время с помощью наших коллег из министерства транспорта и других ведомств, которые отвечают за транспортировку», — сказала министр.

Вероника Скворцова добавила, что на паллиативную помощь в целом будет выделено около четырех миллиардов рублей на всю страну.