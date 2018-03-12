СМИ узнали о назначении в Кремль победителей «Лидеров России»

31 участник конкурса «Лидеры России» с 12 марта займет должности в российских органах власти, трое из них займут должности заместителей федеральных министров. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, в администрацию президента попадут двое конкурсантов - директор Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков и заместитель гендиректора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» (Вологда) Алексей Лысов.

Павел Сорокин займет пост заместителя министра энергетики, а Олег Салагай — замминистра здравоохранения. Илья Торосов станет заместителем министра экономического развития.

Сорокин ранее работал у профильного министра Александра Новака в качестве главы аналитического центра при Минэнерго, а Салагай в данный момент руководит департаментом общественного здоровья и коммуникаций при Министерстве здаравоохранения. Торосов работает зампредседателя правления в АО «Тройка д-банк».