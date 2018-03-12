В ходе очередных теледебатов телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала «лохами» россиян, выбирающих власть в России на протяжении 18 лет.

В ответ на обвинения Владимира Жириновского в том, что она в одном из своих интервью, которое дала в 2005 году, заявила, что не любит русских, а любит евреев и вообще — называет большинство россиян «лохами».

На это Собчак заявила: «По поводу „лохов“ и прочего. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это все приводит, то как еще, конечно, они называются?».

Embedded video for Собчак объяснила, почему считает россиян «лохами»

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