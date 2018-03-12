Спасатели обнаружили под обломками потерпевшего крушение самолета в Непале тела погибших

Агентство France-Presse (AFP) сообщило, что на месте авиакатастрофы в Непале спасатели обнаружили тела погибших.

Отмечается, что из-под обломков были извлечены тела погибших, а также пострадавшие при крушении пассажиры.

Самолет Bombardier Q400 во время посадки в непальском аэропорту Трибхуван сошел со взлетно-посадочной полосы и загорелся. По некоторым данным, на борту находились 71 человек. Газета The Kathmandu Post сообщила, что 25 человек были госпитализированы.

Предположительно причиной крушения стали технические неполадки.