СРОЧНО: Премьер Британии заявила, что перебежчика из ГРУ отравили веществом, разработанным в России

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери.

«Сейчас понятно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом разработанного Россией типа. Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как «Новичок», — заявила Мэй.

По ее словам, данные основаны на позитивной реакции проб на это отравляющее вещество.