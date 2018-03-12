Стало известно об одном из первых указов Путина после инаугурации: про зарплаты чиновников

Кремль и правительство обсуждают зарплаты чиновников: в числе первых указов В.В.Путина после инаугурации будет создание единой системы оплаты труда для всех госорганов. Об этом на коллегии Росреестра сообщил вице-премьер Игорь Шувалов.

Вопрос прорабатывается в рамках подготовки указа президента о системе органов исполнительной власти после выборов главы государства и инаугурации.

Кроме того, Шувалов сообщил, что идея унификации зарплат чиновников принадлежит главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Об искажении заработных плат чиновников различных госслужб на Гайдаровском форуме говорила и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. С ее слов, зарплата чиновников одной и той же категории может отличаться в 2-3 раза. Поменять правила оплаты труда она предложила путем ввода гарантированных выплат, а также установив связь между эффективностью сотрудника по показателям и стимулирующими выплатами.