Страховщики попросили усложнить покупку электронного ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) обратился в Центробанк с предложением усложнить приобретение электронных полисов ОСАГО, чтобы сделать невозможной покупку полиса после ДТП, пишет «Коммерсантъ».

Страховщики предлагают внести изменения в несколько распоряжений ЦБ, установив, что:

- страхователем может выступать только владелец автомашины или мотоцикла,

- при оформлении договора ему придется вводить все данные вручную, а не загружая сканы документов на сайте страховщика,

- время покупки полиса ограничено 90 минутами.

Кроме этого, страховщик сможет проверять данные автовладельца не только в базе РСА, но и в других публичных базах данных.